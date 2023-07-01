Краще ніж магазинні: Як зробити бульйонні кубики в домашніх умовах
Як самостійно зробити бульйонні кубики
Редакція кулінарного сайту Shuba поділилася рецептом домашнього овочевого бульйону у кубиках. Цей простий і смачний рецепт дозволяє приготувати смаковитий бульйон, який можна зручно зберігати у морозильній камері.
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Для приготування цього бульйону на 10 порцій вам знадобляться наступні продукти:
- 1 цибулина порей;
- 3 морквини;
- 2 корені пастернаку;
- 2 корені петрушки;
- 2 зубчики часнику;
- 1 цибулина;
- листя селери;
- половина кореня селери;
- половина білої ріпи;
- 30 г свіжого кореня куркуми;
- петрушка;
- 80 г солі;
- соняшникова рафінована олія.
Для приготування бульйону виконайте наступні кроки:
- Очистіть корені овочів і наріжте їх кубиками. Також помийте і наріжте зелень. Покладіть все у миску;
- Розігрійте олію на сковороді або у глибокому сотейнику. Додайте овочеву суміш і перемішуйте. Приправте сіллю; Обсмажуйте овочі, поки вони не виділять сік, а потім накрийте кришкою. Тушкуйте овочі приблизно 10 хвилин до готовності;
- Перекладіть овочі у глибоку миску й подрібніть їх занурювальним блендером;
- Покрийте деко пергаментним папером і рівномірно розподіліть на ньому отриману суміш завтовшки близько 1,5 см; Накрийте харчовою плівкою, зачекайте, поки охолоне, а потім помістіть у холодильник, а потім у морозильну камеру на ніч;
- Наступного дня вийміть масу і наріжте її кубиками. Кожен кубик заверніть у фольгу і складіть у пакет із застібкою. Зберігайте у морозильній камері.
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