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Краще ніж магазинні: Як зробити бульйонні кубики в домашніх умовах

Ігор Романько

Як самостійно зробити бульйонні кубики

Редакція кулінарного сайту Shuba поділилася рецептом домашнього овочевого бульйону у кубиках. Цей простий і смачний рецепт дозволяє приготувати смаковитий бульйон, який можна зручно зберігати у морозильній камері.

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Для приготування цього бульйону на 10 порцій вам знадобляться наступні продукти:

  • 1 цибулина порей;
  • 3 морквини;
  • 2 корені пастернаку;
  • 2 корені петрушки;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 цибулина;
  • листя селери;
  • половина кореня селери;
  • половина білої ріпи;
  • 30 г свіжого кореня куркуми;
  • петрушка;
  • 80 г солі;
  • соняшникова рафінована олія.

Для приготування бульйону виконайте наступні кроки:

  1. Очистіть корені овочів і наріжте їх кубиками. Також помийте і наріжте зелень. Покладіть все у миску;
  2. Розігрійте олію на сковороді або у глибокому сотейнику. Додайте овочеву суміш і перемішуйте. Приправте сіллю; Обсмажуйте овочі, поки вони не виділять сік, а потім накрийте кришкою. Тушкуйте овочі приблизно 10 хвилин до готовності;
  3. Перекладіть овочі у глибоку миску й подрібніть їх занурювальним блендером;
  4. Покрийте деко пергаментним папером і рівномірно розподіліть на ньому отриману суміш завтовшки близько 1,5 см; Накрийте харчовою плівкою, зачекайте, поки охолоне, а потім помістіть у холодильник, а потім у морозильну камеру на ніч;
  5. Наступного дня вийміть масу і наріжте її кубиками. Кожен кубик заверніть у фольгу і складіть у пакет із застібкою. Зберігайте у морозильній камері.

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