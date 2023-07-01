Лучше чем магазинные: Как сделать бульонные кубики в домашних условиях
Редакция кулинарного сайта Shuba поделилась рецептом домашнего овощного бульона в кубиках. Этот простой и вкусный рецепт позволяет приготовить вкусный бульон, который можно удобно хранить в морозильной камере.
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Для приготовления этого бульона на 10 порций вам понадобятся следующие продукты:
- 1 луковица порей;
- 3 морковки;
- 2 корня пастернака;
- 2 корня петрушки;
- 2 зубчика чеснока;
- 1 луковица;
- листья сельдерея;
- половина корня сельдерея;
- половина белой репы;
- 30 г свежего корня куркумы;
- петрушка;
- 80 г соли;
- подсолнечное рафинированное масло.
Для приготовления бульона выполните следующие действия:
- Очистите корни овощей и нарежьте кубиками. Также промойте и нарежьте зелень. Положите все в миску;
- Разогрейте растительное масло на сковороде или в глубоком сотейнике. Добавить овощную смесь и перемешивать. Приправьте солью; Обжаривайте овощи, пока они не выделят сок, а затем накройте крышкой. Тушите овощи примерно 10 минут до готовности;
- Переложите овощи в глубокую миску и измельчите их погружным блендером;
- Покройте противень пергаментной бумагой и равномерно распределите на нем полученную смесь толщиной около 1,5 см; Накройте пищевой пленкой, подождите пока остынет, а затем поместите в холодильник, а затем в морозильную камеру на ночь;
- На следующий день извлеките массу и нарежьте ее кубиками. Каждый кубик заверните в фольгу и сложите в пакет с застежкой. Храните в морозильной камере.
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