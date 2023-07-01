Лучше чем магазинные: Как сделать бульонные кубики в домашних условиях

Редакция кулинарного сайта Shuba поделилась рецептом домашнего овощного бульона в кубиках. Этот простой и вкусный рецепт позволяет приготовить вкусный бульон, который можно удобно хранить в морозильной камере.

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Для приготовления этого бульона на 10 порций вам понадобятся следующие продукты:

1 луковица порей;

3 морковки;

2 корня пастернака;

2 корня петрушки;

2 зубчика чеснока;

1 луковица;

листья сельдерея;

половина корня сельдерея;

половина белой репы;

30 г свежего корня куркумы;

петрушка;

80 г соли;

подсолнечное рафинированное масло.

Для приготовления бульона выполните следующие действия:

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Очистите корни овощей и нарежьте кубиками. Также промойте и нарежьте зелень. Положите все в миску; Разогрейте растительное масло на сковороде или в глубоком сотейнике. Добавить овощную смесь и перемешивать. Приправьте солью; Обжаривайте овощи, пока они не выделят сок, а затем накройте крышкой. Тушите овощи примерно 10 минут до готовности; Переложите овощи в глубокую миску и измельчите их погружным блендером; Покройте противень пергаментной бумагой и равномерно распределите на нем полученную смесь толщиной около 1,5 см; Накройте пищевой пленкой, подождите пока остынет, а затем поместите в холодильник, а затем в морозильную камеру на ночь; На следующий день извлеките массу и нарежьте ее кубиками. Каждый кубик заверните в фольгу и сложите в пакет с застежкой. Храните в морозильной камере.

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