Краще ніж магазинні: Як зробити бульйонні кубики в домашніх умовах

Редакція кулінарного сайту Shuba поділилася рецептом домашнього овочевого бульйону у кубиках. Цей простий і смачний рецепт дозволяє приготувати смаковитий бульйон, який можна зручно зберігати у морозильній камері.

Читайте також: Літній десерт з трьох інгредієнтів: рецепт м’ятного льоду

Для приготування цього бульйону на 10 порцій вам знадобляться наступні продукти:

1 цибулина порей;

3 морквини;

2 корені пастернаку;

2 корені петрушки;

2 зубчики часнику;

1 цибулина;

листя селери;

половина кореня селери;

половина білої ріпи;

30 г свіжого кореня куркуми;

петрушка;

80 г солі;

соняшникова рафінована олія.

Для приготування бульйону виконайте наступні кроки:

Відео дня

Очистіть корені овочів і наріжте їх кубиками. Також помийте і наріжте зелень. Покладіть все у миску; Розігрійте олію на сковороді або у глибокому сотейнику. Додайте овочеву суміш і перемішуйте. Приправте сіллю; Обсмажуйте овочі, поки вони не виділять сік, а потім накрийте кришкою. Тушкуйте овочі приблизно 10 хвилин до готовності; Перекладіть овочі у глибоку миску й подрібніть їх занурювальним блендером; Покрийте деко пергаментним папером і рівномірно розподіліть на ньому отриману суміш завтовшки близько 1,5 см; Накрийте харчовою плівкою, зачекайте, поки охолоне, а потім помістіть у холодильник, а потім у морозильну камеру на ніч; Наступного дня вийміть масу і наріжте її кубиками. Кожен кубик заверніть у фольгу і складіть у пакет із застібкою. Зберігайте у морозильній камері.

Радимо також звернути увагу на рецепт лінивого полуничного торту без випікання.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!