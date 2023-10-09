Краще, ніж в магазині: Як приготувати смачну домашню варену ковбасу

Сучасний вибір ковбас у магазинах може бути вражаючим, але часто якість не відповідає очікуванням, а ціна якісної ковбаски може бути високою. Однак ви можете легко приготувати власну натуральну варену ковбасу вдома, і вона буде справжньою та смачною.

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Давайте розглянемо процес приготування за рецептом від кулінарної блогерки Алекса Міля. Насолоджуйтеся справжньою, натуральною ковбаскою, яку ви приготували власноруч.

Інгредієнти:

1200 г курячих четвертин

1 цибулина

1 морквина

Сіль, перець горошком, 2 лаврових листи, мускат, мелений коріандр, сушений часник

60 мл соку з червоного буряку

40-50 г сухого молока

300+100 мл бульйону

25 г желатину

Приготування:

У велику каструлю кладемо курячі четвертини, нарізану цибулину та морквину. Додаємо сіль, перець горошком і лаврові листи. Заливаємо водою і варимо на невеликому вогні протягом приблизно 2 годин. Отриманий бульйон проціджуємо через сито і відкладаємо на бік. Він нам ще знадобиться. М'ясо повністю відокремлюємо від кісточок і відкладаємо шкірку. В процесі приготування потрібно залишити лише м'ясо та шкірку. До м'яса додаємо буряковий сік, сіль (найкраще використовувати нітритну сіль), перець горошком і різні спеції, такі як сушений часник, мускат та мелений коріандр. До цього додаємо сухе молоко. Все це ретельно перетираємо блендером до однорідної маси, яка має схожий вигляд на ніжне пюре. Змішуємо 100 мл бульйону з желатином, дозволяємо йому набухнути, розтоплюємо і додаємо до суміші. Все ретельно перемішуємо, за необхідності використовуючи блендер. Отриману масу переливаємо в зручну форму, наприклад, у пластикову пляшку зі відрізаним верхом. Покладіть форму з масою у холодильник і залиште її там протягом 2 годин.

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