Лучше, чем в магазине: Как приготовить вкусную домашнюю вареную колбасу
Современный выбор колбас в магазинах может быть поразительным, но зачастую качество не соответствует ожиданиям, а цена качественной колбаски может быть высокой. Однако вы можете легко приготовить собственную натуральную вареную колбасу дома, и она будет настоящей и вкусной.
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Давайте рассмотрим процесс приготовления по рецепту от кулинарного блоггера Алекса Миля. Наслаждайтесь настоящей колбаской, которую вы приготовили собственноручно.
Ингредиенты:
- 1200 г куриных четвертин
- 1 луковица
- 1 морковка
- Соль, перец горошком, 2 лавровых листа, мускат, молотый кориандр, сушеный чеснок
- 60 мл сока из красной свеклы
- 40-50 г сухого молока
- 300+100 мл бульона
- 25 г желатина
Приготовление:
- В большую кастрюлю кладем куриные четверти, нарезанную луковицу и морковку. Добавляем соль, перец горошком и лавровые листья. Заливаем водой и варим на небольшом огне в течение 2 часов.
- Полученный бульон процеживаем через сито и откладываем на бок. Он еще нам понадобится.
- Мясо полностью отделяем от косточек и откладываем кожуру. В процессе приготовления нужно оставить только мясо и кожуру.
- К мясу добавляем свекольный сок, соль (лучше использовать нитритную соль), перец горошком и различные специи, такие как сушеный чеснок, мускат и молотый кориандр. К этому добавляем сухое молоко. Все это тщательно перетираем блендером до однородной массы, которая выглядит похоже на нежное пюре.
- Смешиваем 100 мл бульона с желатином, позволяем ему набухнуть, растапливаем и добавляем в смесь. Все тщательно перемешиваем, при необходимости используя блендер.
- Получившуюся массу переливаем в удобную форму, например, в пластиковую бутылку с отрезанным верхом.
- Положите форму с массой в холодильник и оставьте там в течение 2 часов.
Раньше мы писали о том, как приготовить колбасу в банках, что может долго храниться даже без холодильника, по польскому рецепту.
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