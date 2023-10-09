Краще, ніж в магазині: Як приготувати смачну домашню варену ковбасу
Сучасний вибір ковбас у магазинах може бути вражаючим, але часто якість не відповідає очікуванням, а ціна якісної ковбаски може бути високою. Однак ви можете легко приготувати власну натуральну варену ковбасу вдома, і вона буде справжньою та смачною.
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Давайте розглянемо процес приготування за рецептом від кулінарної блогерки Алекса Міля. Насолоджуйтеся справжньою, натуральною ковбаскою, яку ви приготували власноруч.
Інгредієнти:
- 1200 г курячих четвертин
- 1 цибулина
- 1 морквина
- Сіль, перець горошком, 2 лаврових листи, мускат, мелений коріандр, сушений часник
- 60 мл соку з червоного буряку
- 40-50 г сухого молока
- 300+100 мл бульйону
- 25 г желатину
Приготування:
- У велику каструлю кладемо курячі четвертини, нарізану цибулину та морквину. Додаємо сіль, перець горошком і лаврові листи. Заливаємо водою і варимо на невеликому вогні протягом приблизно 2 годин.
- Отриманий бульйон проціджуємо через сито і відкладаємо на бік. Він нам ще знадобиться.
- М'ясо повністю відокремлюємо від кісточок і відкладаємо шкірку. В процесі приготування потрібно залишити лише м'ясо та шкірку.
- До м'яса додаємо буряковий сік, сіль (найкраще використовувати нітритну сіль), перець горошком і різні спеції, такі як сушений часник, мускат та мелений коріандр. До цього додаємо сухе молоко. Все це ретельно перетираємо блендером до однорідної маси, яка має схожий вигляд на ніжне пюре.
- Змішуємо 100 мл бульйону з желатином, дозволяємо йому набухнути, розтоплюємо і додаємо до суміші. Все ретельно перемішуємо, за необхідності використовуючи блендер.
- Отриману масу переливаємо в зручну форму, наприклад, у пластикову пляшку зі відрізаним верхом.
- Покладіть форму з масою у холодильник і залиште її там протягом 2 годин.
Раніше ми писали про те, як приготувати ковбасу в банках, що може довго зберігатися навіть без холодильника, за польським рецептом
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