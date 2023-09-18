Может хранится долго даже без холодильника: Как приготовить колбасу в банках по польскому рецепту

Вкусная колбаса всегда ассоциируется с праздником и радостью. Но почему бы не порадовать себя и близких вкусностей, даже если нет специального случая?

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На сайте Shuba мы обнаружили простой рецепт праздничной колбасы в банках, которую можно готовить на каждый день. Эта закуска известна в Польше как "kiełbasa w słoikach" и обычно подается на больших праздниках, таких как свадьба. Главное преимущество этой колбасы – она может храниться несколько месяцев в банках при комнатной температуре благодаря процессу нагрева.

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Ингредиенты (на 8 порций):

Свиная брюшина – 250 г

Свиной ошейник – 250 г

Свиная лопатка – 250 г

Лук – 1 шт.

Чеснок (зубчики) – 4 шт.

Вода – 200 мл

Желатин – 50 г

Соль – 15 г

Перец черный молотый – 2 г

Приправа к мясу – 5 г

Приготовление:

Мясо тщательно промойте и нашинкуйте на небольшие куски. Очищенный чеснок и лук также нарежьте на несколько частей. Пропустите все это через мясорубку. Добавьте специи, соль и перец к получившемуся фаршу и хорошо вымешайте, а затем тщательно выбейте фарш. Покройте его и отправьте в холодильник на 6-8 часов. Разогрейте воду и растворите в ней желатин. Добавьте полученный раствор в мясную смесь и быстро перемешайте. Разложите мясо в предварительно стерилизованные полулитровые банки, заполняя их на 3/4. Закройте крышки и поставьте банки в кастрюлю с водой так, чтобы уровень воды почти достигал горла банок и кипятите 70-80 минут.

Если вам нужно хранить ее подольше, просто варите банки в течение 3 часов. Теперь вы знаете секрет приготовления этого аппетитного блюда для своего удовольствия и удовольствия вашей семьи.

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