Краще позбутися: яку популярну кімнатну рослину не можна тримати вдома і чому

Герань або пеларгонія - чому не можна тримати герань вдома

Дуже популярною кімнатною рослиною є герань, або пеларгонія. Вона дуже красиво цвіте, буває різного кольору та має пахуче листя.

Ця рослина абсолютно невибаглива в догляді, але є певні протипоказання до її вирощування. Зокрема й те, що не найкраща ідея тримати герань у себе у квартирі чи будинку.

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Народні прикмети про герань

В народі вважають, що пеларгонія – квітка-мужегон. Тобто її присутність в домі може завадити дівчині або жінці знайти свою долю, вийти заміж та й взагалі влаштувати сімейне життя.

Самотнім жінкам не буде щастити з парою, а сімейні – будуть дуже нещасливими в шлюбі. Більш того, жінка, в чиєму домі росте герань, приречена на самотність.

Алергія на герань

Часто на пилок пеларгонії може виникати алергія у членів родини. Оскільки ця рослина має сильний запах та часто квітне.

Проте деяким людям навпаки подобається цей запах, а в інших – викликає огиду.

Отрута для котів

Герань є отруйною рослиною для домашніх улюбленців, зокрема котів, які часто гризуть різні вазони.

Тому, якщо маєте тварину вдома, краще відмовтеся від герані, або тримайте якомога вище. Хоча для котів це не буде завадою.

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Якщо ви не вірите в прикмети, не маєте алергії, а ваш кіт не гризе кімнатні рослини, то можете сміливо вирощувати цю запашну квітку у себе вдома.

Нагадаємо, що здебільшого люди звикли вирощувати вдома квіти та різні вазони. Проте в домашніх умовах можна виростити лікарські рослини.

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