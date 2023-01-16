Кращі привітання з Водохрещем 2023: віршики, проза і картинки

В Україні 19 січня відзначають релігійне свято Хрещення Господнє, також відоме як Водохреще та Йордана. Саме цього дня Іван Предтеча охрестив Ісуса Христа в річці Йордані.

На це свято прийнято освячувати воду та пірнати в ополонку, яку вирізають у формі хреста. UAportal зібрав кращі вітання з Йордана у прозі, віршах та картинках.

Віршовані привітання

Перед Богоявленням Христа,

Дається вам вода Свята.

Хай Свята водичка

Скропить ваші личка,

І окропить ззовні,

Щоб були здорові!

Хай окропить хату,

Щоб в ній зла не знати,

Скропить всю родину,

Щоб жила щасливо!

І всю Україну!

Колись на світанні,

Сам Христос хрестився

У ріці Йордані!

***

Хай в вашій оселі радість панує,

Христос охрестився, мир світу дарує,

Щоб мали ви міцне здоров'я,

Щоб сповнилися мудрості і сил,

Щоб кожен день уже сьогодні,

Лиш тільки радість приносив!

***

Білий берег, біла крига,

Біла річка, біла мгла.

Промовля водичка тихо:

– Як далеко до тепла!

А над нею крига тонко

Раптом скрипнула нараз.

То рубають ополонку:

Водохреща йде до нас.

І нехай мороз лютує,

Хай панує біла мла.

У святій воді струмує

Чиста крапелька тепла.

Привітання у прозі

У великий день Хрещення Господнього бажаю очиститися святою водою і залишатися чистими душею, здоровими духом і сильними вірою. Будьте щасливі і кохані.

***

У цей чудовий і божественний бажаю перемоги, миру, доброти, чесності й справедливості. Нехай чудо живе в ваших серцях. Бажаю вам міцного здоров'я, внутрішнього тепла, яке зігріває душу і серце, успіхів у всіх починаннях!

***

Нехай у свято Водохреща чиста свята вода змиє печалі і негаразди. Миру в вашому домі, тепла в серці, рідних людей поруч і віри в те, що добро неодмінно переможе зло!

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