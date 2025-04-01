Ляшко повідомив про зниження цін на медикаменти: що стане дешевшим

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко повідомив, що у квітні ціни на понад 100 ліків будуть знижені. Ляшко зазначив, що після переговорів з українськими виробниками вдалося досягти домовленостей про зниження цін на понад 200 лікарських засобів.

Про це він написав увечері 31 березня на своїй сторінці у Facebook. На половину з них ціни вже знижені, а щодо решти препаратів – здешевлення розпочнеться у квітні.

"Середнє зниження становить 17%, а діапазон коливається від 10% до понад 60%, залежно від конкретного препарату".

Читайте також: В Україні різко впали ціни на популярний овоч: скільки зараз коштує

До переліку увійшли ліки для лікування серцево-судинних захворювань, ГРВІ, хвороб органів дихання, нервової та ендокринної систем, а також дерматологічних та шлунково-кишкових патологій, жарознижувальні засоби.

Ляшко також нагадав, що з 1 березня було знижено ціни на топ-100 найбільш популярних ліків від провідних українських виробників на 30%.

Міністр додав, що тривають переговори з виробниками для подальшого розширення списку препаратів за зниженими цінами.

"Ми працюємо над прозорістю ціноутворення та забезпеченням чесної конкуренції на фармацевтичному ринку, щоб кожен пацієнт міг придбати ліки за доступною ціною", — підкреслив Ляшко.

Оновлений перелік лікарських засобів, на які знижено ціни, розміщено на офіційному сайті МОЗ.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які три популярні продукти в Україні суттєво здорожчають перед Великоднем.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!