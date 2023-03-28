Любовний гороскоп для самотніх прогнозує переміни: Терези – Риби

Коли 28 березня Меркурій об’єднає зусилля з впевненим і пристрасним Юпітером в Овні, деякі знаки зодіаку відчують впевненість. Ця енергія неймовірна для спілкування та флірту.

Проте до 30 березня іскри можуть спалахнути тоді, коли ви цього найменше очікуєте. Астрологи пояснили, що чекає в стосунках цього тижня знаки зодіаку від Терезів до Риб.

Терези

Всі погляди будуть прикуті до вас. Ви помітите збільшення спекотного зорового контакту та чарівного флірту з боку скромних незнайомців, що може подіяти як приємний маленький бонус. Якщо ви потрапили на людину, яка не поспішає запросити вас на побачення, спробуйте фліртувати до середини тижня. Якщо ви відчуваєте себе особливо нахабними, запросіть їх самі!

Скорпіон

Незалежно від того, які обставини склалися з об’єктом вашої прихильності, ви навряд чи знайдете конкретні відповіді в цифровій сфері. Якщо останнім часом ви відчували себе недооціненим, зв’язок Венери та Урана поверне вас до вашого справжнього "я", з’єднавши вас із вашою особистою силою. Ця подія також трохи підвищить вашу популярність.

Стрілець

Ви можете зосередитися на любові до себе, а не шукати схвалення інших. Початок тижня принесе гарні часи та підбадьорить вас, оскільки космічна енергія надихає вийти, подружитися та шукати нових вражень. Знайти когось, з ким можна подружитися, зараз не буде таким пріоритетом, хоча завжди є ймовірність, що хтось може несподівано з’явитися у вашому житті.

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Козеріг

Якщо останнім часом ви коливаєтеся на паркані в серцевих справах, зараз буде вдалий час попросити керівництва у Всесвіту. Тим часом 30 березня виникне корисний тригон між Сатурном і Марсом, що може відкрити двері для нових романтичних зв’язків. Навіть якщо ви не зустрінете когось, що особливо збиває вас з ніг, вам буде корисно зміцнити мережу друзів прямо зараз.

Водолій

У першу половину робочого тижня ваша харизма підвищиться, оскільки Місяць у Близнюках активує ту область вашого графіка, яка керує щоденною рутиною. Люди природно тяжітимуть до вашої блискучої аури, і ваші емоційні зв’язки будуть легко посилюватися. Всесвіт може відчути спокусу кинути вам на коліна зв’язок типу спорідненої душі.

Риби

Любовне життя буде насичене романтикою, але це не обов’язково означає, що все буде гладко. Коли Місяць проходить через Близнюки, а потім через Рак, ви, ймовірно, відчуєте, ніби ваша закоханість не відповідає вам, що викличе почуття невизначеності та, можливо, трохи незахищеності. Буде важливо дати людям перевагу сумнівів прямо зараз.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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