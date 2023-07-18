Магнітні бурі у липні 2023: опублікувано календар метеоударів до кінця місяця

Магнітні бурі 2023 - графік магнітних бур на липень та як покращити самопочуття

До кінця місяця протягом двох днів очікується досить сильне геомагнітне збурення атмосфери Землі, спричинене вибухами на Сонці. Це явище називається магнітна буря.

Вчені роблять прогнози на кожен місяць щодо метеоударів, але вони не стабільні та можуть змінюватися. Про це йдеться на порталі Meteoagent.

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Так, 18-19 липня триматиме магнітна буря потужністю у 4 бали. Від 20 по 30 липня очікується затишшя, адже в цей період метеоудари очікують тільки у 2 бали з 10.

Магнітні бурі у липні 2023 року - магнітні бурі 2023

Метеозалежні люди можуть відчувати навіть найменші коливання, тому страждають на головні болі, мігрені, скачки тиску, тривожність, сонливість, дратівливість. Тому в такі дні особливо важливо турбуватися про себе.

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Як покращити самопочуття під час метеоударів

Реакція кожної людини має різну реакцію на збурення магнітного поля Землі. Дехто сильно страждає через коливання магнітного поля, а хтось – взагалі не відчуває впливу.

Пропонуємо скористатися універсальними порадами самодопомоги під час магнітних бур:

1. Правильний сон. Медики радять лягати спати до 00:00 та вставати без будильника. Не варто спати занадто багато – це тільки погіршить самопочуття.

2. Більше руху. Надавайте перевагу пішим прогулянка, плаванню, гімнастикою, йогою, стретчингом. Але не надто виснажуйте себе в спортзалах різними навантаженнями.

3. Стежте за правильним харчуванням та відмовтеся від кави, алкогольних напоїв, енергетиків. Обирайте трав'яні чаї та пийте більше чистої води. Споживайте більше свіжих фруктів та овочів, менше – фастфуду, жирної та смаженої їжі.

Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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