Магнітні бурі у травні: яких днів треба остерігатися та чому

Магнітні бурі у травні 2023 - названо небезпечні дні до кінця весни - календар метеоударів на травень

До кінця травня людям варто остерігатися певних дат, у які магнітні бурі впливатимуть на здоров'я людей. Найбільш страждають метеозалежні люди, люди з хронічними хворобами та пенсійного віку її відчують.

За даними Meteoagent, очікується кілька хвиль магнітних бур різної потужності. У цей час люди скаржаться на погіршення самопочуття, головні болі та мігрені, підвищення/зниження тиску, біль і м'язах та суглобах тощо.

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Вже 11 травня Землю накрила досить потужна магнітна буря, яка оцінюється в 5 балів з 10. Далі буде трішки спокійніше.

12-22 травня – магнітна буря потужністю в 2 бали (слабка);

23 травня – магнітна буря в 4 бали;

24 травня – метеоудар в 5 балів;

25-26 травня – досить сильна магнітна буря в 4 бали;

27 травня – слабкий метеоудар в 2 бали;

28 травня – середньої потужності магнітна буря в 4 бали;

29-30 травня – низькі магнітні бурі.

Загалом травень не здивує сильними спалахами на Сонці, які мають безпосередній вплив на магнітне поле нашої планети. Ці прогнози ще можуть змінюватися, оскільки дані нестабільні.

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Як покращити самопочуття під час магнітних бур

Пережити небезпечні дні досить просто, якщо підтримувати здоров'я у хорошому стані та дотримуватися кількох простих порад:

надавайте перевагу повноцінному харчуванню;

вживайте більше свіжих овочів/фруктів, стежте за водним балансом в організмі;

обирайте прогулянки на свіжому повітрі, в парках, біля озер тощо;

остерігайтеся сильних емоційних сплесків та фізичної втоми;

відмовтеся на період метеоударів від алкогольних напоїв, куріння, енергетиків;

уникайте від вживання кави, міцного чаю.

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Нагадаємо, що деякі продукти можуть допомогти зупинити старіння та довше залишатися молодими. Завдяки корисним мікроелементами та вітамінам вони матимуть чудовий вплин на здоров'я людини.

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