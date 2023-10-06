Магнітні бурі у жовтні: коли чекати на потужний удар

За прогнозом Центру передбачення космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень (NOAA) США, 5 жовтня мешканці Землі пережили потужну магнітну бурю. Надалі до кінця місяця таких потужних сплесків вже не варто очікувати.

За даними NOAA, 13-15 жовтня очікується магнітна буря середньої сили, а 23-26 жовтня – триватимуть дві слабкі магнітні бурі.

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Магнітні бурі можуть негативно впливати на здоров'я людей, особливо на метеозалежних. Ось кілька симптомів, які можуть виникнути під час магнітної бурі:

Головний біль

Втома

Безсоння

Порушення серцевого ритму

Зниження артеріального тиску (або його підвищенння)

Запаморочення

Депресія

Щоб зменшити вплив магнітної бурі на здоров'я, слід дотримуватися таких порад:

Слідкуйте за прогнозом погоди та будьте готові до можливих проблем зі здоров'ям. Зменшіть фізичні навантаження. Дотримуйтесь здорового способу життя. Здорове харчування, достатній сон та регулярні фізичні вправи допоможуть зміцнити імунітет та зменшити вплив магнітної бурі на організм.

Метеозалежним варто приймати седативні препарати, або пити заспокійливі трав'яні настої.

Варто уникати жирної та гострої їжі. Виконуйте дихальні вправи, або приймайте контрастний душ.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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