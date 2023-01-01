Магнітні бурі у січні 2023: коли чекати на потужні геоудари

Першого місяця 2023 року очікуються потужні геомагнітні бурі. Сплеск сонячної активності розпочнеться вже у перші дні січня.

1 січня 2023 року триває трибальна магнітна буря, проте вона майже не відчутна та не позначається на самопочутті метеозалежних.

2 січня може розпочатися п'ятибальний удар – магнітна буря середньої інтенсивності. Такий сплеск сонячної активності може серйозно позначитися на здоров'ї багатьох метеозалежних людей. Ця буря триватиме до 4 січня, в потім її вплив піде на спад.

За даними порталу Meteoagent, з 4 до 6 січня включно потужність цієї бурі зменшиться до 3 балів.

Найбільш небезпечним періодом січня 2023 стане також період з 18 по 31 число.

Вплив магнітних бур на організм людини може бути наступним:

погіршення настрою

занепад сил

головний біль

порушення сну

депресивний стан

стрибки артеріального тиску.

У деяких людей спостерігається ломота у суглобах, загострюються хронічні захворювання. Метеозалежні стають неуважними, конфліктними, неспокійними.

Напередодні магнітної бурі не перевтомлюйтесь.Щоб зменшити негативний вплив бурі на організм, обмежте інтенсивні фізичні навантаження, відпочивайте більше, гуляйте на свіжому повітрі, забезпечте повноцінний сон. Дотримуйтесь здорового харчування: їжте рибу, овочі, каші, пийте більше води.

Відмовтеся від вживання кави, алкоголю, куріння. Не піддавайтеся стресам, уникайте конфліктних ситуацій. Не беріться за роботу, яка потребує зосередженості та уваги. Обмежте поїздки за кермом автомобіля.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

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