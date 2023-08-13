Маковія-2023: найкращі привітання з Медовим Спасом українською мовою та красиві картинки

Медовий Спас, або Спас на воді, – це одне з найважливіших православних свят. Воно відзначається 14 серпня і присвячене Воздвиженню Животворящого Хреста Господнього. У народі Перший Спас називають також Маковієм.

У цей день люди збираються в церквах, щоб освятити мед, воду і мак. Мед символізує чистоту і невинність, вода – життя, а мак – кров Христову.

Після освячення люди роздають мед, воду і мак своїм рідним і друзям. Цей день є днем єднання і любові, коли люди прощають один одному образи й щиро радіють зустрічі.

Медовий Спас – це також день загадування бажань. Вважається, що якщо загадати бажання в цей день, то воно обов'язково збудеться.

Тож не забудьте загадати своє бажання в Медовий Спас та привітайте близьких і рідних зі святом Маковея.

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Привітання з Маковеєм українською мовою:

З Медовим Спасом! Міцного здоров'я, щастя і благополуччя. Нехай цей день принесе вам багато радості й світла. А головне – миру.

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Зі святом Маковея! З першим Спасом літнім! Нехай життя ваше буде сповнене меду і щастя безмежного.

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З Медовим Спасом! Нехай у вашому домі завжди буде достаток, а в серці – радість і любов.

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Зі святом Маковея! Бажаю вам, щоб ваші домівки були повними достатку та любові. Нехай цей день Маковія принесе вам радість і веселощі, які розцвітають, немов маки на полі. Вітаємо з цим чудовим святом!

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Нехай це свято принесе вам щасливі миті та незабутні враження. З найкращими побажаннями з нагоди Маковія!

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Свято Маковія – це час, коли навколо розцвітає краса і позитив. Нехай ваші дні так само барвисті й щасливі, як поле маків. Вітаємо зі святом!

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Нехай Маковій подарує вам натхнення та нові можливості. Бажаємо вам віри в мрії та невгасної радості!

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З нагоди Маковія бажаємо вам квітучого життя, де кожен день буде як оксамитовий пелюсток маку – ніжний і особливий!

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Нехай на цьому святі Маковія ви відчуєте, як ваші мрії розцвітають, немов квіти на полі. Бажаємо вам щасливих моментів та великих досягнень!

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Свято Маковія - це час, коли природа розквітає в усій своїй красі. Бажаємо вам, щоб ваше життя було так само яскравим та весняним, як це свято!

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Нехай цей Маковій принесе вам натхнення для нових звершень і позитивний настрій.

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Від щирого серця бажаємо вам, щоб у вашому житті було багато яскравих теплих кольорів, нехай кожен ваш день буде незабутнім. Вітаємо з цим чудовим святом і бажаємо найкращого!

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