Маляр назвала, де ЗСУ пішли у наступ і заявила про звільнення двох сіл
Українські захисники за неділю, 11 червня, звільнили вже третій населений пункт – це Макарівка Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Телеграм-каналі. За її словами, підтверджується й звільнення Благодатного.
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Вона також додала, що Сили оборони України мають успіхи й на Бахмутському напрямку, де наші війська продовжують штурмові дії.
"Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів", – додала вона.
Також Маляр повідомила, що на південному напрямку "є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів".
"На напрямках де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено", – резюмувала заступниця міністра оборони.
Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.
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