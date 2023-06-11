Маляр назвала, де ЗСУ пішли у наступ і заявила про звільнення двох сіл

Українські захисники за неділю, 11 червня, звільнили вже третій населений пункт – це Макарівка Великоновосілківської селищної громади Волноваського району Донецької області.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у Телеграм-каналі. За її словами, підтверджується й звільнення Благодатного.

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Вона також додала, що Сили оборони України мають успіхи й на Бахмутському напрямку, де наші війська продовжують штурмові дії.

"Є успіх в районі Берхівського водосховища. Просунулись вперед на 250 метрів", – додала вона.

Також Маляр повідомила, що на південному напрямку "є просування по двох напрямках від 300 до 1500 метрів".

"На напрямках де наші війська в обороні: жодної позиції не втрачено", – резюмувала заступниця міністра оборони.

Раніше Сили оборони України звільнили від російських загарбників населений пункт Благодатне Донецької області. Зробити це вдалося титанічним бійцям 68 окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша у взаємодії з підрозділами Сил оборони.

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