Маляр назвала, где ВСУ пошли в наступление и заявила об освобождении двух сел

Украинские защитники за воскресенье, 11 июня, освободили уже третий населенный пункт – это Макаровка Великоновоселковской поселковой общины Волновахского района Донецкой области.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Телеграм-канале. По ее словам, подтверждается и увольнение Благодатного.

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Она также добавила, что Силы обороны Украины преуспевают и на Бахмутском направлении, где наши войска продолжают штурмовые действия.

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"Есть успех в районе Берховского водохранилища. Продвинулись вперед на 250 метров", – добавила она.

Также Маляр сообщила, что на южном направлении "есть продвижение по двум направлениям от 300 до 1500 метров".

"На направлениях, где наши войска в обороне: ни одной позиции не потеряно", — резюмировала заместитель министра обороны.

Ранее Силы обороны Украины освободили от российских захватчиков населенный пункт Благодатное Донецкой области. Сделать это удалось титаническим бойцам 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша во содействии с подразделениями Сил обороны.

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