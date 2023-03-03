Березень принесе велику радість трьом знакам зодіаку

У цьому сезоні оновлення особи трьох знаків зодіаку побачать, що їхня енергія пожвавлюється та зміцнюється. Юпітер залишиться в Овні, Сатурн увійде в Рибах, а повний місяць у Діві – щасливчики засяють яскраво завдяки ніжному світлу нічного неба.

У березні зірки зійдуться для вихідців з трьох сузір’їв зодіаку, які переживуть емоційну бурю як в особистому, так і в професійному плані. Астрологи назвали знаки, яким неймовірно пощастить.

Лев

Настав час закрити ваші поточні проєкти та зважитися на нові. Юпітер транзитує Овна, тож ризикуйте, як цей знак зодіаку, бо це справді того варте. Незалежно від того, прагнете ви нових пригод, зміни роботи чи тривалої подорожі – все приведе вас до щастя та задоволення.

Березень буде водночас інтенсивним і заспокійливим, і ви, безсумнівно, відчуєте полегшення, дізнавшись, що Сатурн нарешті залишає Водолія. Блокування, які ви могли відчувати останнім часом, випаруються, і ви нарешті зможете скористатися періодом, сприятливим для еволюції та змін.

Терези

2 березня Меркурій пакує валізи в знаку Риб і робить вас більш ніжними та чутливими. Ви можете відчути бажання визнання, хоча Юпітер в Овні спонукає вас шукати відчуття незалежності. Настав час подбати про себе, займаючись справами, які вам подобаються і якими ви, можливо, останнім часом нехтували.

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Повний місяць у Діві 7 березня буде подвоєний приходом Сатурна в Рибах, що позначає помітні зміни в різних аспектах вашого життя. Скористайтеся цими космічними рухами, щоб продемонструвати об’єктивність у питаннях організації, зокрема щодо ваших фінансів і плану кар’єри.

Риби

Входження Меркурія у ваш знак принесе вам плавні та обнадійливі обміни. Ви матимете впевненість у своїй взаємодії та відчуєте турботу до людей, які вам небайдужі. Повний місяць у знаку Діви нагадує вам про те, як важливо приділяти час особистому житті, а також здоров’ю, як психічному, так і фізичному.

Протягом наступного місяця вас чекають прекрасні зміни. У березні не бійтеся, адже зірки стоять поруч із вами та готові підтримати вас будь-якою ціною! Тим, хто перебуває у відносинах, бажання, на яке ви з партнером так довго чекали, нарешті здійсниться. Ви нарешті можете насолоджуватися спокоєм і займатися амбітними проєктами без боротьби.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, та другої, від Терезів до Риб, показують свою любов.

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