"Маскування не допомогло": контррозвідники СБУ ефектно знищили танки окупантів (відео)
Військові контррозвідники Служби безпеки України беруть участь у знищенні російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бійцям вдалося знищити танки, БМП та іншу військову техніку загарбників.
Маскування техніки росіянам не допомогло. Про це повідомили у Telegram-каналі Служби безпеки України.
"Військові контррозвідники СБУ палять окупантів: маскування Т-90М не допомогло. Наші специ у контрнаступі нищать російську техніку та "мінусують" піхоту, щоб пліч-о-пліч із бойовими побратимами із ЗСУ звільнити українську землю", – йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що контррозвідникам вдалося знищити:
- три танки, у тому числі Т-90М та Т-90;
- чотири бойові машини піхоти;
- три бронетранспортери;
- МТЛБ;
- зенітну установку;
- спостережний комплекс "Муром";
- протитанкову гармату;
- 17 одиниць автомобільної техніки;
- два склади боєприпасів;
- три одиниці інженерної техніки;
- два БПЛА;
- розрахунок FPV-дронів.
Уточнюється, що від початку 2023 року оперативно-бойовими групами військової контррозвідки завдано вогневі удари та знищено або виведено з ладу 76 одиниць важкого озброєння, зокрема 28 танків.
Раніше бійці 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка за допомогою аеророзвідників накрили позиції росіян на Сватівському напрямку.
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