Масована ракетна атака по Києву 8 липня: що відомо станом на зараз (відео, фото)

Станом на ранок 9 липня в Києві унаслідок ракетного удару відомо про 27 загиблих та 117 постраждалих. Серед загиблих четверо дітей.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що у вівторок, 9 липня, триває ліквідація наслідків ракетного удару.

"Пошуково-рятувальні роботи тривали всю ніч і продовжуються зараз. В ОХМАТДИТі рятувальники безперервно розбирають завали зруйнованого корпусу. Демонтуються перекриття, які обвалилися, розчищаються завали. В інших будівлях лікарні, які постраждали від рашистської ракети, від вечора і до ранку закривали вибиті вікна, двері та балкони", – зазначив голова КМВА Сергій Попко.

ДСНС столиці повідомило, що уночі під час розбору завалів в житловому будинку у Шевченківському районі міста знайдено тіло хлопчика.

"Внаслідок вчорашньої ворожої атаки по Києву, загинули 27 осіб, серед них 4 дитини, 117 - постраждали, 7 осіб врятовано. Досі триває ліквідація наслідків на 3 локаціях", – додали у ДСНС.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив о 10:30 9 липня, що маленькі пацієнти Охматдиту були переведені в інші медичні заклади (94 дитини).

"Крім того, у стаціонарах комунальних медзакладів на сьогоднішній ранок перебувають 57 людей (всі дорослі). 5 із них - у важкому стані", – додав він.

Президент Володимир Зеленський поінформував, що після вчорашньої російської ракетної атаки станом на ранок 9 травня відомо про 38 загиблих (Київ, Кривий Ріг, Дніпро та Покровськ), серед них четверо дітей. 190 людей отримали поранення.

Нагадаємо, уночі 8 липня 2024 року ворог атакував Україну ракетами повітряного та наземного базування.

Зранку цього ж дня росіяни випустили по Україні 38 ракет різних типів. Однак з ракет влучила у дитячу лікарню "Охматдит" в Києві.

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