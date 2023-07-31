Масові перевірки пільговиків: Чому деяких українців можуть позбавити субсидії

Отримання субсидії в Україні стає складнішим, оскільки державний моніторинг показав, що значна кількість українців отримують цю пільгу безпідставно. Після проведених перевірок деякі категорії населення будуть позбавлені субсидії.

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За даними моніторингу, приблизно 10% населення отримують грошову допомогу від держави без реальної потреби в цій пільзі. Це становить декілька мільярдів гривень щомісяця, що ставить під загрозу ефективне використання бюджетних коштів, пише 24tv.

Державний контроль у питанні надання субсидій посилюється, що призводить до масових перевірок існуючих пільговиків. Деякі з причин, які можуть призвести до позбавлення субсидії, включають такі фактори:

Борги за комунальні послуги: у разі невчасного сплати комунальних послуг, житлово-експлуатаційні компанії та об'єднання співвласників будинків зобов'язані надавати інформацію про це до Управління соціального захисту населення (УПСЗН) до 10 числа кожного місяця; Зміна місця проживання: слід пам'ятати, що розрахунок пільг проводиться залежно від конкретного житла; Смерть особи, якій надавалися пільги; Неправдивий розмір доходу: фінансовий моніторинг може виявити недостовірні дані щодо доходів. Наприклад, якщо у вас є дорогі покупки або на депозиті зберігається більше 50 тисяч гривень, це може призвести до позбавлення субсидії.

Тим не менш, якщо у вас є документальні підтвердження затримки зарплати або пенсії, що призвели до боргу за комунальні послуги, субсидію можна відновити. Для цього необхідно погасити заборгованість або укласти договір про реструктуризацію зі зберігачем.

Щоб отримати субсидію у 2023 році, слід звернутися до Управління соціального захисту у вашому регіоні. Для подачі заяви на пільги вам необхідно скласти заяву за спеціальним зразком та додати документи, що підтверджують ваші доходи та право на пільгу. Подати документи можна через додаток "Дія", у ЦНАПі, в Управлінні соціального захисту населення або звернутися до уповноваженого посадовця територіальної громади.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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