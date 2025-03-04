Метеочутливих очікує головний біль та слабкість: прогноз магнатів бур на 5 березня

Магнітні бурі можуть впливати на атмосферний тиск, через що деякі люди відчувають головний біль, втому та підвищений стрес. Найближчими днями очікується підвищена геомагнітна активність, яка може вплинути на самопочуття метеозалежних людей.

За даними Центру прогнозування космічної погоди (SWPC), 5 березня прогнозується геомагнітна активність із К-індексом 5, що відповідає сильним магнітним бурям. Оскільки прогноз оновлюється кожні три години, ситуація може змінюватися.

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Магнітні бурі – це явище, спричинене спалахами на Сонці, які викидають у космос заряджені частинки. Досягнувши Землі, вони взаємодіють із магнітосферою, викликаючи геомагнітні коливання. Інтенсивність бурі вимірюється К-індексом: показники до 4 вважаються незначними, тоді як рівень 5 і вище вже може впливати на здоров’я людей та роботу електронних систем. Сильніші бурі здатні викликати перебої у зв’язку та навіть призводити до появи полярного сяйва.

Щоб зменшити негативний вплив магнітних бур, рекомендується дотримуватися здорового режиму дня, повноцінно відпочивати, пити більше води та уникати стресів. Варто відмовитися від важкої їжі, алкоголю та великої кількості кави. Корисними будуть прогулянки на свіжому повітрі, помірна фізична активність та трав’яні чаї. Людям із хронічними захворюваннями варто бути особливо уважними до свого самопочуття та мати під рукою необхідні ліки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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