Метеозалежним приготуватись: Землю накрила магнітна буря рівня G1

У понеділок, 4 серпня, над Землею зафіксували магнітну бурю середньої інтенсивності — її потужність сягнула 3,7 бала за планетарною шкалою. Це геомагнітне збурення належить до жовтого рівня активності, що може позначитися на самопочутті людей, особливо метеочутливих.

Про це повідомляє Meteoagent. За попередніми прогнозами, така ж сама інтенсивність бурі збережеться і 5 серпня. Найгостріше на магнітні бурі зазвичай реагують люди похилого віку, а також ті, хто має серцево-судинні захворювання. У дні з підвищеною сонячною активністю можливі головні болі, порушення сну, підвищена дратівливість, втома та зниження концентрації уваги. Однак не всі помічають ці зміни — багато хто вже звик до впливу космічної погоди, адже навіть здорова людина може відчувати легкий дискомфорт, не пов’язуючи його з геомагнітною ситуацією.

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Фахівці радять у такі періоди звертати увагу на загальний стан організму: харчуватися збалансовано, пити більше води, забезпечити повноцінний сон і за можливості більше часу проводити на свіжому повітрі. Помірні фізичні навантаження, наприклад, піші прогулянки, теж можуть допомогти організму адаптуватися до магнітних коливань. А ще, за словами експертів, регулярне відвідування сауни або навіть звичайний душ позитивно впливають на нервову систему.

Слід пам’ятати, що дані про геомагнітну активність оновлюються кожні три години, тож прогнози можуть змінюватися. Шкала геомагнітних бур починається від нуля і сягає дев’яти балів. Рівень п’ять і вище вже свідчить про потужне збурення, яке може не лише вплинути на самопочуття людей, а й порушити роботу зв’язку та електроніки.

Згідно з прогнозами Центру прогнозування космічної погоди NOAA, серпень 2025 року буде насичений магнітними бурями — їх очікують на початку, в середині й наприкінці місяця. Тому метеозалежним людям варто залишатися уважними до власного здоров’я і за можливості слідкувати за актуальними прогнозами космічної погоди.

Раніше ми розповідали про прогноз магнітних бур на 24 червня.

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