Міжнародні посилки під контролем: за що українців можуть оштрафувати

В Україні з 2025 року набудуть чинності оновлені штрафи для громадян, які надаватимуть недостовірну інформацію у митних деклараціях під час міжнародної поштової чи експрес-доставки. Митні органи посилять контроль за правильністю вказаних найменувань, кількості товарів та інших деталей відправлення.

Відповідні зміни були ухвалені депутатами Верховної Ради України (ВРУ), які підтримали урядовий законопроєкт №10257. Документ передбачає внесення змін до Митного кодексу України щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

Які зміни очікують на українців?

Відтепер за порушення митних правил розмір штрафів становитиме від 30% до 50% вартості товарів. Окрім цього, митні органи зберігають право конфісковувати товари, що стали предметом порушення.

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У пояснювальній записці до законопроєкту наголошується, що при накладанні штрафу обов’язково враховуватимуться обставини правопорушення, ступінь вини особи, її характеристики, можливість відшкодування збитків, а також фактори, що можуть пом’якшити або обтяжити відповідальність.

Водночас в Україні більше не застосовуватиметься практика конфіскації транспортного засобу, який використовувався для порушення митних правил. Відтепер таке рішення ухвалюватиме суд.

Окрім цього, як зазначив у своєму Telegram-каналі голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев, парламент звільнив від відповідальності волонтерів та інших осіб, які до 1 квітня 2024 року передавали транспортні засоби для потреб ЗСУ та інших військових підрозділів. Це також стосується гуманітарної допомоги, однак факт передачі необхідно підтвердити відповідними документами.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що деякі штрафи за порушення ПДР можна оплатити з вигідною знижкою.

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