Мінімальна зарплата: скільки українці отримуватимуть з 1 квітня

Вибір місця роботи часто визначається різними чинниками, серед яких чільне місце займає рівень заробітної плати. Саме вона є одним із головних стимулів для співробітників якісно виконувати свої професійні обов’язки.

Особливо важливою залишається мінімальна заробітна плата, яку держава щороку переглядає з урахуванням економічних умов. Вона є гарантованим рівнем доходу для всіх працівників, незалежно від сфери діяльності чи форми власності підприємства. Про те, якою буде мінімальна зарплата в Україні з 1 квітня 2025 року, повідомляє Новини.LIVE.

На сьогодні мінімальна заробітна плата, згідно із законом "Про Державний бюджет України на 2025 рік", становить 8 000 гривень на місяць. Цей розмір діє з 1 січня 2025 року. Для того щоб отримувати таку суму, працівник має виконувати норму тривалості робочого часу — 40 годин на тиждень, що відповідає стандартному графіку з п’яти робочих днів по вісім годин.

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Поки що офіційно не повідомлялося про зміни або підвищення мінімальної зарплати, хоча у Верховній Раді вже зареєстрований законопроєкт, що передбачає її поетапне зростання протягом року.

Зокрема, у документі пропонується з 1 квітня 2025 року підвищити мінімальну заробітну плату до 9 100 гривень. Наступні етапи передбачають збільшення цієї суми до 10 100 гривень із 1 липня, а з 1 жовтня вона мала б зрости до 11 184 гривень. Погодинна оплата у такому випадку також зростатиме: до 55 гривень за годину у квітні, 61 гривні — в липні та 68 гривень — у жовтні.

Ці пропозиції мають на меті поліпшити добробут українців, однак наразі вони залишаються на стадії розгляду й потребують схвалення законодавцями.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в частини пенсіонерів зростуть виплати з 1 квітня.

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