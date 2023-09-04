Міністр оборони Олексій Резніков подав до Верховної Ради заяву про відставку (фото)

Олексій Резніков подав заяву про відставку до Верховної Ради

Міністр оборони України, Олексій Резніков, відповідно до рішення Президента України Володимира Зеленського, прийняв рішення подати заяву про свою відставку.

Відповідне повідомлення та фотографію з копією заяви він опублікував у своєму акаунті на соціальній мережі Facebook.

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У своєму повідомленні міністр оборони зазначив: "На виконання рішення Президента України Володимира Зеленського подав до Верховної Ради України заяву про відставку. До звіту готовий. Тримаймо стрій!"

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони. Також він назвав потенційну кандидатуру на цю посаду.

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