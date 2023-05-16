Міністр соцполітики розповіла, яким буде розмір житлової субсидії влітку

Яким буде розмір субсидії на оплату комунальних послуг на сезон, що не опалюється.

Літній період українці можуть скористатися державною підтримкою щодо оплати комунальних послуг. Згідно з інформацією, наданою міністром соціальної політики Оксаною Жолнович, сім'ям, у яких сума оплати комунальних послуг перевищує 15% загального доходу, надається право на отримання субсидії.

Міністр зазначила, що процес нарахування субсидій на неопалювальний сезон вже розпочався для українців, які потребують державної допомоги щодо оплати комунальних послуг.

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"Бюджет планується на рік наперед, тому на цьому році, так само, як і на минулому, було передбачено 25 мільярдів гривень на субсидії. Середні суми, які виділяються на одне домогосподарство протягом зимового періоду, становлять 1,5 тисячі гривень, а у сезон, коли не використовується опалення, – від 350 до 400 гривень", – зазначила Жолнович.

Цього року понад 2,2 мільйона домогосподарств отримали допомогу від держави у вигляді субсидії на оплату комунальних послуг. За словами міністра, сума підтримки залежить від рівня доходів сім'ї, тому чим нижчий дохід, тим більшу суму держава компенсує.

У травні планується перерахунок розміру житлової субсидії для українців. Це пов'язано з завершенням опалювального сезону, який тривав з 16 жовтня до 15 квітня, і зменшенням витрат на комунальні послуги.

Якщо інформація про майновий стан або склад сім'ї залишається незмінною, заявнику не потрібно знову звертатися за субсидією. Однак, у випадку змін у вищезазначених даних, отримувачі субсидій повинні протягом 30 днів повідомити про це місцеві органи Пенсійного Фонду.

Нагадаємо, раніше у пенсійному фонді назвали категорії українців, які можуть отримати субсидію навіть не відповідаючи одній з умов.

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