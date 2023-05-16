Министр соцполитики рассказала, каким будет размер жилищной субсидии летом

Летний период украинцы могут воспользоваться государственной поддержкой платы за коммунальные услуги. Согласно информации, предоставленной министром социальной политики Оксаной Жолнович, семьям, у которых сумма оплаты коммунальных услуг превышает 15% от общего дохода, предоставляется право на получение субсидии.

Министр отметила, что процесс начисления субсидий на неотапливаемый сезон уже начался для украинцев, нуждающихся в государственной помощи по оплате коммунальных услуг.

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"Бюджет планируется на год вперед, поэтому на этом году, так же, как и в прошлом, было предусмотрено 25 миллиардов гривен на субсидии. Средние суммы, выделяемые на одно домохозяйство в течение зимнего периода, составляют 1,5 тысяч гривен, а в сезон , когда не используется отопление - от 350 до 400 гривен", – отметила Жолнович.

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В этом году более 2,2 миллионов домохозяйств получили помощь от государства в виде субсидии на оплату коммунальных услуг. По словам министра, сумма поддержки зависит от уровня доходов семьи, поэтому чем ниже доход, тем большую сумму государство компенсирует.

В мае планируется перерасчет размера жилищной субсидии для украинцев. Это связано с завершением отопительного сезона, который длился с 16 октября по 15 апреля, и уменьшением расходов на коммунальные услуги.

Если информация об имущественном состоянии или составе семьи остается неизменной, заявителю не нужно снова обращаться за субсидией. Однако в случае изменений в вышеуказанных данных получатели субсидий должны в течение 30 дней сообщить об этом местным органам Пенсионного Фонда.

Напомним, ранее в пенсионном фонде назвали категории украинцев, которые могут получить субсидию даже не отвечая одному из условий.

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