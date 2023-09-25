Мінус 62 окупанти: подробиці удару по десантному кораблю 'Мінськ'

13 вересня 2023 року у Севастополі було атаковано російські кораблі, що знаходилися на судноремонтному заводі. Удар був комбінованим – його завдано ракетами Storm Shadow/SCALP та іншими ракетами.

Як повідомлялося, під час атаки було уражено великий десантний корабель "Мінськ" (влучання прямо у машинне відділення) та підводний човен "Ростов-на-Дону", що є ракетоносієм "Калібрів". Ступінь пошкодження поки невідомий.

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Також ударом було пошкоджено сам судноремонтний завод та знищено приміщення, де росіяни могли розгорнути потужності для будування надводних дронів у 2024 році.

Сили Спеціальних Операцій України повідомили, що в результаті проведення спецоперації у Севастополі було знищено боєкомплект корабля "Мінськ" та ліквідовано 62 російських військовослужбовців.

"Враховуючи факт, що БДК "Мінськ" мав на наступний день вийти на бойове чергування, особовий склад був присутній на БДК. Безповоротні втрати склали 62 окупанти", – йдеться у повідомленні.

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