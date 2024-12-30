Мін’юст відновив роботу нотаріальних реєстрів після кібератаки РФ

Міністерство юстиції України відновило функціонування трьох основних нотаріальних реєстрів після кібератаки, здійсненої Росією. "Після масштабної кібератаки, що була проведена російськими хакерами, відновлено роботу Єдиного реєстру довіреностей, Спадкового реєстру та Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів", — зазначили у відомстві.

З цього часу нотаріуси можуть повноцінно здійснювати реєстрацію довіреностей, заповітів, спадкових справ і перевірку спеціальних бланків.Про це повідомляє пресслужба Мін'юсту.

Всі нотаріальні дії, виконані під час перерви в роботі реєстрів, будуть внесені протягом 5 робочих днів. Також були посилені заходи кіберзахисту.

Нагадаємо, що Україна пережила одну з найбільших кібератак на державні реєстри. Внаслідок атаки ключові системи Міністерства юстиції були тимчасово заблоковані. Хакери заявили, що знищили всі дані, до яких мали доступ, включно з резервними копіями на серверах у Польщі.

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Ця кібератака була ретельно підготовлена протягом кількох місяців. В СБУ зазначили, що не можуть розголошувати деталі її підготовки.

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації не підтвердила витік інформації в результаті атаки.

За попередніми даними, відновлення реєстрів Міністерства юстиції може зайняти від одного до двох тижнів.

Також відновлено функціонування процесу бронювання працівників у застосунку "Дія" після масованої кібератаки.

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