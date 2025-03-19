Світ зараз обирає між 'гельсінським' та 'ялтинським' світом: перші заяви Зеленськог і Стубба на зустрічі у Фінляндії

Офіційні переговори Володимира Зеленського та Александера Стубба у Гельсінкі 19 березня були присвячені підтримці України та шляхам припинення російської агресії. Серед основних тем — інвестиції у виробництво зброї в Україні, інтеграція до ЄС, посилення антиросійських санкцій та залучення Європи до мирного процесу. Київ також цікавиться фінським досвідом у створенні системи цивільного захисту та будівництві укриттів.

Про це написав у своєму Х Володимир Зеленський. Зустріч Зеленського і Стубба відбулася в Президентському палаці. Під час спільної пресконференції Стубб наголосив, що світ перебуває на роздоріжжі, обираючи між "ялтинським" і "гельсінкським" порядками.

"Ялта — українське місто. А принципи міжнародного права залишаються незмінними: суверенітет, територіальна цілісність і незалежність. Це засади, закріплені у Хартії ООН та Гельсінській декларації", — підкреслив президент Фінляндії.

Він закликав міжнародну спільноту до тиску на Росію задля досягнення справедливого миру, підкресливши право України на самозахист, яке не повинно обмежуватися ні зараз, ні в майбутньому.

"Україна хоче миру. Фінляндія хоче миру. Європа та США хочуть миру. А Росія ще має довести, що прагне цього ж. Перший крок — припинення вогню", — заявив Стубб. Він додав, що пропозицію президента США щодо 30-денного режиму тиші можна прийняти лише однозначно, без жодних умов.

Стубб також вважає, що розмова Трампа з Путіним стала кроком до беззастережного припинення бойових дій. Він висловив сподівання, що Україна стане повноправним членом ЄС і НАТО, наголосивши на унікальному досвіді українських військових, які зараз є одними з найсильніших у Європі.

За його словами, фінська допомога Україні вже перевищила 100 мільйонів євро, а до підтримки долучилися й фінські підприємства. Фінляндія й надалі залишатиметься надійним партнером України.

Зеленський подякував Фінляндії за тісну співпрацю, що, на його думку, є основою стабільності в регіоні.

"Наші народи знають, що таке життя поряд із Росією. І тільки в єдності з Європою та світом ми можемо гарантувати спокій і безпеку нашим людям", — зазначив Зеленський.

Основним питанням переговорів він назвав оборонну підтримку. Зеленський відзначив внесок Фінляндії у зміцнення обороноздатності України, зокрема, поставки озброєння та обладнання. Нагадав, що раніше Гельсінкі виділили 660 мільйонів євро на закупівлю оборонних товарів для української армії.

Глава держави також наголосив на необхідності спільно зупинити Путіна, чия риторика не відповідає діям.

"Навіть після заяв Путіна про припинення атак на енергетичну інфраструктуру, лише за минулу ніч було випущено 150 дронів, що вразили об’єкти енергетики, транспорту, лікарні та житлові будинки", — заявив Зеленський.

Він висловив переконання, що війна може завершитися вже цього року, за умови надання Україні надійних гарантій безпеки. Без них Росія знову вдасться до агресії.

Зеленський також підкреслив, що Україна не погодиться на жодні компроміси, що передбачають визнання тимчасово окупованих територій російськими. Стубб у відповідь згадав про втрату Фінляндією частини територій під час радянської агресії та висловив підтримку позиції України.

Президент України додав, що слова Кремля не мають ваги без контролю з боку західних партнерів, насамперед США. Він запевнив, що Україна не завдаватиме ударів по Росії, якщо Москва припинить атаки на українську енергетику.

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"Я не обговорюватиму з Путіним, якою має бути наша армія чи економічна політика. Головне — зберегти незалежність та суверенітет України, й не допустити жодного російського впливу в майбутньому", — наголосив Зеленський.

Він повідомив, що 19 березня проведе телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої очікує дізнатися більше про його діалог із Путіним.

У межах візиту Зеленський також провів переговори зі спікером парламенту Юссі Халла-ахо, прем'єр-міністром Петтері Орпо, міністрами та представниками оборонних компаній. Перша леді Олена Зеленська зосередила увагу на питаннях освіти: зокрема, йшлося про розширення коаліції українських студій, створення безпечних укриттів у школах та обмін досвідом щодо організації шкільного харчування.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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