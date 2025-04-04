Мирні ініціативи та економічне партнерство: головні заяви зустрічі Сибіги з Рубіо

3 квітня міністр закордонних справ України провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо у штаб-квартирі НАТО. Сторони обговорили прагнення України до миру та співпрацю в галузі видобутку корисних копалин.

"Під час зустрічі з Марком Рубіо в штаб-квартирі НАТО я підтвердив непохитну відданість України мирним зусиллям. Ми високо цінуємо лідерство США у цьому процесі", — заявив Сибіга. Про це написали у telegram-каналі МЗС України.

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Глава МЗС також наголосив, що Україна продовжує робити значні кроки для завершення війни, на відміну від Росії, яка затягує мирні домовленості.

"Я поінформував свого колегу про нещодавні порушення Росією енергетичного перемир’я", — додав міністр.

Сибіга також підкреслив зацікавленість України у розвитку взаємовигідного інвестиційного партнерства зі США, зокрема у сфері видобутку корисних копалин. За його словами, це стане фундаментом для посилення двосторонніх відносин.

"Ми також обговорили подальші українсько-американські контакти", — підсумував міністр закордонних справ України.

Нагадаємо, Трамп визнав, що конфлікт в Овальному кабінеті був частиною стратегії тиску на Україну.

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