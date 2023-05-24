'Світова столиця Німеччини': що відомо, про моторошні фантазії Гітлера, які зруйнували життя тисяч людей

Незадовго до початку Другої світової війни Адольф Гітлер планував перетворити Берлін на грандіозну столицю, яка б вписувалась у створений в його голові план світового порядку. У 1936 році Гітлер почав тісно спілкуватись з архітектором Альбертом Шпеєром, відданим прихильником нацизму. Він займався проектуванням Нюрнберзьких з'їздів та реалізовував архітектурні проєкти тодішнього очільника Німеччини.

Про це пише IFLScience.

В уяві Гітлера Берлін ставав на один щабель з найвизначнішими спорудами та пам'ятниками Європи, але у масштабованому вигляді. Він хотів збільшити визначні споруди, поставивши в центрі Велику залу площею 99 000 квадратних метрів.

Проекти та макети майбутнього вигляду столиці вражали та одночасно лякали фанатичним прагннням Гітлера до театральної пишноти, не зважаючи на придатність до життя. Тоді тисячі людей було виселено з домівок задля звільнння місця під майбутнє будівництво, яке так і не було реалізоване.

Згідно із задумом архітектора десятки тисяч житлових будинків мали бути занесені, а на їх місці побудовані гігантські нові споруди. Крім того, просторі проспекти, такі як Штрассе 17. Юні, що тягнеться від Бранденбурзьких воріт через Тіргартен, став би доступним лише для автомобілів, пішоходи ж змушені були б спуститись під землю.

Читайте також: Археологи в Польщі знайшли скелет людини, яка жила на Землі 7000 років тому

З будівництвом пов’язані і жахи Голокосту та концентраційних таборів: військовополонених, в'язнів таборів, жебраків, ромів і гомосексуалістів заставляли тяжко працювати на будівництві.

Євреї Берліна виселялись з власних будинків для звільнення місця новій забудові. Після війни, під час Нюрнберзького процесу за воєнні злочини, на якому судили і архітектора Альберта Шпеєра, він клявся, що не знав про запланований геноцид проти єврейського народу.

З того часу ще залишились частини грандіозного проекту Гітлера, наприклад Schwerbelastungskörper, величезний бетонний циліндр вагою 12 650 тонн, побудований для перевірки витримки болотистого берлінського ґрунту. Циліндр мав виконувати роль підтримки Тріумфальної арки – меморіалу загиблим німецьким солдатам у Першій світовій війні.

Але німецька земля не витримала б настільки монументальної споруди. Однак, ймовірно, це б не зупинило божевільного Гітлера на шляху до втілення своїх задумів.

Нагадаємо, вчені назвали місто, яка може потонути під вагою хмарочосів.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!