Багатодітна мама поділилася, як економити час та гроші на пранні білизни

Багатодітна мама-інфлюенсерка Лаура Дав поділилася своїми простими способами прання. Поради допоможуть заощадити час і гроші.

За її словами, вона з власного досвіду дійшла до корисних порад, які допоможуть трохи легше прати білизну. Про це повідомляє Express.co.uk.

Дав закликала не перевантажувати пральну машинку. Це призведе до того, що одяг не випереться ретельно, через що його доведеться прати повторно.

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"Це може здатися очевидним, але використання правильних параметрів прання для вашої тканини дійсно важливо. Якщо це можливо, прання одягу на більш холодних умовах зробить завантаження білизни ефективнішим – навіть перехід від прання при 40C до 30C може заощадити 38 відсотків споживання енергії", – зазначила вона.

Багатодітна мама також радить пам’ятати про те, які речі перуться одночасно з іншими. Зокрема, кухонні рушники не слід прати разом із повсякденним одягом, оскільки вони, ймовірно, є осередком бактерій.

Нагадаємо, ми вже писали, чому після прання в машинці речі стають бруднішими.

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