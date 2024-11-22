Багатодітні батьки мають право отримати відстрочку через Резерв+: як це зробити

Міністерство оборони України продовжує вдосконалювати цифрові інструменти для спрощення процесів у військовій сфері. Застосунок "Резерв+" отримав нову функцію, яка дозволяє багатодітним батькам оформлювати відстрочку від мобілізації в онлайн-режимі.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час інформування громадськості. Наразі нова опція доступна для сімей, що виховують трьох неповнолітніх дітей у зареєстрованому шлюбі.

Процедура отримання відстрочки максимально спрощена та складається з мінімальної кількості дій. Користувачеві необхідно лише авторизуватися в застосунку "Резерв+" та надіслати відповідний запит. Після цього система автоматично перевіряє статус особи та за наявності всіх необхідних умов миттєво вносить інформацію про відстрочку до електронного військового документа.

Міністр оборони наголосив, що це лише перший крок у процесі цифровізації військового обліку. У найближчих планах - розширення функціоналу застосунку та надання можливості онлайн-оформлення відстрочок для інших категорій громадян.

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Впровадження таких технологічних рішень спрямоване на створення максимально зручних та прозорих механізмів взаємодії громадян з військовими структурами. Цифровізація дозволяє спростити адміністративні процеси, зробити їх більш ефективними та доступними.

Варто очікувати, що найближчим часом "Резерв+" стане ще більш функціональним інструментом для військовозобов'язаних та членів їхніх родин.

Нагадаємо, військовозобов’язані з цими захворюваннями очей не підлягають мобілізації.

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