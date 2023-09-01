Багато розповість про ваш характер: спеціалісти зі сну розшифрували значення пози, у якій ви засинаєте

Поза, у якій людина спить, може багато розповісти про неї.

Про це пише radiotrek.

На спині, руки вздовж тулуба

Така поза типова для врівноважених особистостей, які мають чітку мету в житті та досягають її. Але їм важливо навчитися розслаблятися та допускати помилки, щоб уникнути надмірного напруження та стресів.

На боці, впершись колінами

Якщо ви засинаєте на боці, притулившись до когось або чогось колінами, це свідчить про вашу надійність та здатність бути душею компанії. Ви завжди залишаєтеся спокійними в будь-якій ситуації. Однак, вам важливо навчитися керувати своїм часом.

На животі, розкинувши ноги та руки

Якщо ви спите на животі, розкинувши ноги та руки, це свідчить про ваші лідерські якості та рішучість. Ви живете за правилами та строго дотримуєте розпорядку. Прояв ініціативи часто призводить вас до успіху. Однак, вам варто більше уваги приділяти іншим та мати більше гнучкості в прийнятті рішень.

На животі у позі “чаплі"

Якщо ви спите на животі у позі "чаплі", це свідчить про вашу жагу пригод. Вам складно приймати рішення. В особистому житті та роботі для вас важливі спокій та розміреність.

Поза “ембріона"

Якщо ви спите у "позі ембріона", згорнувшись, це свідчить про вашу потребу в співчутті, захисті та розумінні. Така поза може сигналізувати про вашу потребу в захисті від проблем та стресів. Вам варто відволікатися та розвивати свої інтереси.

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На спині, розкинувши ноги та руки

Якщо ви спите на спині, розкинувши руки та ноги, це вказує на вашу позитивну та впевнену натуру. Ви завжди у центрі уваги та часто є душею компанії. Проте вам варто вчитися більше уваги приділяти іншим та бути біль емпатичним.

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