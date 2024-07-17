Мобілізація 2024: чи треба додатково проходити ВЛК після оновлення даних у ТЦК

Згідно з нещодавніми змінами до українського законодавства, військовозобов'язані громадяни мають оновити свої дані про стан здоров'я. Це стосується тих, хто проходив військово-лікарську комісію (ВЛК) понад рік тому.

Депутатка Ірина Фріз, членкиня Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки, роз'яснила нюанси нового процесу. "Якщо ви оновили свої дані через ТЦК до або після 13 травня 2023 року і пройшли ВЛК, то її проходити повторно не потрібно, якщо з моменту проходження не минув рік", – зазначила Фріз у коментарі "Київ24".

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Вона додала, що ТЦК може надсилати сповіщення про необхідність проходження ВЛК поштою за вказаною вами контактною інформацією.

Проходження ВЛК є другим кроком в оновленні інформації про військовозобов'язаних. Ці дані використовуються Генеральним штабом та Міністерством оборони для визначення мобілізаційного потенціалу.

"Якщо у вас немає актуальної інформації ВЛК, ви можете отримати сповіщення про її проходження", - пояснила Фріз.

Після проходження ВЛК, якщо у вас немає законних підстав для відстрочки мобілізації, вас можуть мобілізувати до ЗСУ.

"Оновлення даних та проходження ВЛК дозволяють створити чіткий та прозорий процес мобілізації, який відповідає потребам Збройних Сил України", – підсумувала Фріз.

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