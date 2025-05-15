Мобілізація-2025: що таке відстрочки за сімейними обставинами та хто має на них право

Кабінет Міністрів України оновив правила проведення призову під час мобілізації, внісши важливі зміни до Порядку, затвердженого постановою №560 від 16 травня 2024 року. Зокрема, було переглянуто перелік документів, необхідних для отримання відстрочки від призову для багатодітних осіб та осіб, які здійснюють догляд за близькими.

Зміни стосуються, зокрема, жінок і чоловіків, на утриманні яких перебуває троє або більше неповнолітніх дітей. Якщо раніше необхідно було надати свідоцтва про народження дітей, а також один із документів, що підтверджують шлюб або визначення місця проживання дітей, то тепер перелік став більш розширеним та деталізованим. Про це пише nv.ua.

Відтепер до обов’язкових документів належить свідоцтво про народження кожної дитини із зазначенням батьківства, а за наявності — й судове рішення про встановлення факту утримання дитини. Якщо йдеться про падчерку або пасинка, потрібні й документи, які підтверджують виникнення обов’язку утримувати їх згідно з Сімейним кодексом. Також обов’язковим є один із документів, що підтверджують родинний зв’язок або визначають, з ким проживають діти: свідоцтво про шлюб, судове рішення про місце проживання, рішення органів опіки, договір між батьками, а в окремих випадках — докази відсутності інших родичів, які можуть забезпечити утримання дитини. Серед таких доказів — свідоцтва про смерть, судові рішення про безвісну відсутність, позбавлення батьківських прав або документи, що підтверджують інвалідність родичів. Крім того, слід надати інформацію з Єдиного реєстру боржників, що підтверджує відсутність заборгованості по аліментах.

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Щодо осіб, які здійснюють постійний догляд за близькими, уряд також конкретизував вимоги. Відтепер, окрім документів, що засвідчують родинні стосунки, потрібно надати документи, що підтверджують отримання допомоги або компенсації за догляд, або акт про фактичне здійснення такого догляду, оформлений за затвердженим зразком (додаток 8).

Ці нововведення покликані врегулювати механізм надання відстрочки й запобігти зловживанням, при цьому враховуючи індивідуальні обставини громадян.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

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