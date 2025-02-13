Чи можуть діючі 18-24-річні військові перейти на 'мотиваційний контракт': відповідь Міноборони

Постанова Кабінету Міністрів не передбачає можливості переходу чинних військовослужбовців віком 18-24 роки на так званий "мотиваційний контракт" для молоді. Це також залежить від умов їхнього чинного контракту.

Про це повідомляє речник Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна, який прокоментував ситуацію в ефірі телемарафону. За його словами, необхідно враховувати, який саме контракт підписував військовослужбовець, адже питання потребує юридичної експертизи. Він зазначив, що в урядовій постанові немає положення, яке б дозволяло чинним добровольцям перейти на новий спецконтракт.

Також у Лазуткіна запитали, чи можуть скористатися цією можливістю ті, хто вступив до війська у віці 18-24 роки, але вже досяг 25 років.

Речник пояснив, що для таких військових передбачена одноразова грошова винагорода в розмірі 1 мільйона гривень. Вона поширюється на представників рядового, сержантського та старшинського складу, які приєдналися до війська до 25 років ще до ухвалення відповідної урядової постанови.

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Щоб отримати виплату, військовослужбовець повинен брати безпосередню участь у бойових діях щонайменше шість місяців і не мати кримінальних, адміністративних чи дисциплінарних порушень.

Щодо самого спецконтракту для молоді 18-24 років, президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Міністерство оборони готує спеціальну контрактну пропозицію для залучення добровольців. Він наголосив, що це не є мобілізацією.

Спецконтракт передбачатиме низку соціальних гарантій, зокрема можливість безкоштовного навчання та пільгові кредити на житло. Термін його дії складатиме один рік.

В рамках проєкту "Контракт 18-24" добровольці отримають 1 мільйон гривень: 200 тисяч гривень виплачуватимуть одразу, решту — протягом служби. Також військовослужбовці за цим контрактом зможуть розраховувати на щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень.

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