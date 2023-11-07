Чи можуть мобілізувати чоловіків до 25 років, які не служили раніше: відповідь адвоката

Можуть покликати на службу чоловіків до 25 років без військового досвіду

30 травня 2023 року Верховна Рада України прийняла проєкт №9281, який передбачає зниження граничного віку чоловіків, які обов'язково повинні бути на військовому обліку, з 27 до 25 років. З іншими словами, вік призову до Збройних Сил України знизився до 25 років.

Адвокат Ростислав Кравець пояснив і дав коментарі виданню Факти ICTV щодо можливості мобілізації чоловіків до 25 років, якщо вони не мали досвіду військової служби.

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За словами юриста, українців віком до 25 років, які не служили в армії та мають статус призовника, можуть бути мобілізовані тільки за їхньою власною згодою.

"Заборонено мобілізовувати чоловіків до 25 років, які не служили в армії, без їхньої згоди", – наголосив Кравець.

Але якщо чоловік має статус військовозобов'язаного, його можуть мобілізувати до 25 років згідно закону. Існує часте плутання понять "призовник" та "військовозобов'язаний", і їх часто розглядають як однакові. Однак це не відповідає дійсності.

Призовники – це особи, які належать до призовних дільниць і підлягають призову на строкову військову службу, або взагалі ще не мали досвіду військової служби. З іншого боку, військовозобов'язані – це особи, які перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових підрозділів на випадок необхідності, а також для виконання робіт з оборони держави.

"Для цих двох категорій навіть існують різні військові обліки. Тобто окремий облік для призовників і окремий облік для військовозобов'язаних. Облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників) або військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного (для військовозобов'язаних)", – пояснив Кравець.

Отже, якщо чоловік віком до 25 років не служив в армії, його ніхто не може мобілізувати на військову службу без його згоди. Водночас чоловіків віком від 25 до 60 років можуть мобілізувати, навіть якщо вони не мали досвіду військової служби.

Нагадаємо, раніше в Україні затвердили новий перелік захворювань та станів, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби. Також за цим переліком впорядковано проходження служби обмежено придатними.

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