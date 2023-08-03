Чи можуть чоловіки вийти на пенсію достроково під час воєнного стану

Чи може чоловік достроково вийти на пенсію під час дії воєнного стану

Деякі громадяни мають можливість вийти на пенсію раніше за віком, але за певних умов. У 2023 році, щоб отримати пенсію за віком, майбутньому пенсіонеру потрібно мати мінімум 30 років стажу та досягти 60 років.

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Фахівці "Право на захист" розповіли, що у деяких професіях і умовах праці існують винятки. Наприклад, працівники, які займаються підземними роботами, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці, можуть вийти на пенсію за списком № 1 виробництв, робіт, професій, посад і показників, затвердженим Кабінетом Міністрів України, після досягнення 50 років і за наявності стажу роботи не менше 25 років.

Також існують певні категорії працівників за списком № 2, які займаються іншими роботами зі шкідливими та важкими умовами праці. Вони можуть вийти на пенсію після досягнення 55 років і за наявності стажу роботи не менше 30 років.

У трактористів, які безпосередньо зайняті у виробництві сільськогосподарської продукції, є свої умови для пенсійного віку. Вони можуть вийти на пенсію після досягнення 55 років і при загальному стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 20 років на зазначеній роботі.

Також водії міського пасажирського транспорту і великовагових автомобілів, зайняті важкими і шкідливими умовами праці, мають свої умови для пенсійного віку. Вони можуть вийти на пенсію після досягнення 55 років і при стажі роботи не менше 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначеній роботі.

Працівники, які мають необхідний страховий стаж, зазначений для виходу достроково на пенсію у певних професіях, можуть звертатися до органу Пенсійного фонду за призначенням пенсії. Відповідно звернення за призначенням пенсії може здійснюватися у будь-який час після виникнення права на пенсію.

З 1 квітня 2021 року органи Пенсійного фонду застосовують принцип екстериторіальності при опрацюванні заяв про призначення пенсій. Це означає, що заяви про призначення пенсій опрацьовуються в будь-якому органі Пенсійного фонду незалежно від місця реєстрації чи фактичного проживання пенсіонера.

Нагадаємо, експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський розповів, чи зміниться розмір мінімальної пенсії до кінця 2023 року.

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