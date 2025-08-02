русский
Війна в Україні

Чи можуть заброньовані виїжджати за кордон та які документи для цього потрібні

Ціхоцька Марія

Чи можуть заброньовані виїжджати за кордон та які документи для цього потрібні
Щоб виїхати за межі України у відпустку, необхідно мати відповідний пакет документів

Чоловіки, які мають офіційне бронювання від мобілізації, можуть перетинати кордон не лише для виконання службових обов’язків чи у відрядження, а й з метою відпустки. Для цього потрібно мати при собі певні документи.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомила адвокатка юридичного бюро "Романа Сацика" Марія Ганіна.

Щоб виїхати за межі України у відпустку, необхідно мати відповідний пакет документів. Серед обов’язкових:

  • письмовий дозвіл від керівника підприємства з підписом і печаткою;
  • наказ про надання відпустки;
  • довідка з місця роботи;
  • документ, що підтверджує факт бронювання;
  • зазначені дати виїзду та повернення;
  • інформація про країну призначення.

Адвокатка підкреслила, що за наявності всіх необхідних документів заброньований працівник має право виїхати за кордон у період відпустки.

Читайте також: Як отримати дублікат посвідчення УБД у разі втрати чи пошкодження: відповідь ТЦК

Однак, за її словами, на практиці виникають випадки, коли навіть із повним пакетом документів на одному пункті пропуску можуть відмовити у виїзді, тоді як на іншому — дозволити без зайвих питань. Такі ситуації, зазначає вона, трапляються досить часто.

Для уточнення, які саме документи потрібні у конкретній ситуації, або чи є право на виїзд за наявних умов, можна звернутися до гарячої лінії Державної прикордонної служби України за номером 1598.

Нагадаємо, ми вже писали, яка категорія військовозобовʼязаних має право на відстрочку з 1 травня.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Війна в Україні