Можуть спостерігатися головні болі та слабкість: прогноз магнітних бур на 10 липня

Геомагнітна активність може позначатися як на роботі окремих систем зв'язку, так і на самопочутті метеочутливих людей. У періоди магнітних бур деякі люди відзначають головний біль, втому, сонливість, дратівливість або зниження працездатності.

10 липня, прогноз залишається аналогічним. Очікується К-індекс 3,7, тобто геомагнітна ситуація буде спокійною, без сильних магнітних бур. Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA.

Водночас фахівці наголошують, що прогнози сонячної активності можуть змінюватися. Дані оновлюються приблизно кожні три години, тому актуальні показники варто перевіряти регулярно.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це природне явище, яке виникає після потужних сонячних спалахів та викидів корональної маси. Під час таких процесів Сонце випромінює великі потоки заряджених частинок — переважно протонів і електронів. Коли вони досягають магнітного поля Землі, відбуваються геомагнітні збурення.

Для оцінки їхньої інтенсивності використовується К-індекс. Показники від 1 до 4 вважаються слабкими та зазвичай залишаються непомітними. Якщо індекс становить 5 і більше, магнітна буря класифікується як сильна і може впливати як на самопочуття людей, так і на роботу окремих технічних систем.

Під час потужних геомагнітних бур можливі перебої у функціонуванні супутникового зв'язку, радіозв'язку, навігаційних систем, мобільних мереж та GPS. За дуже високої активності — при К-індексі 7–8 — у високих широтах можна спостерігати полярне сяйво.

Як магнітні бурі можуть впливати на організм

Зміни геомагнітного поля та атмосферного тиску іноді супроводжуються погіршенням самопочуття, особливо у метеозалежних людей. Серед найпоширеніших симптомів:

головний біль;

підвищена втомлюваність;

слабкість;

сонливість або порушення сну;

дратівливість;

стрес та перепади настрою.

Спеціального лікування впливу магнітних бур не існує, однак за необхідності можна використовувати звичні симптоматичні засоби після консультації з лікарем.

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Як полегшити самопочуття під час геомагнітної активності

У дні підвищеної сонячної активності лікарі рекомендують дотримуватися простих правил:

спати не менше 7–8 годин і дотримуватися звичного режиму дня;

віддавати перевагу легкому та збалансованому харчуванню;

обмежити вживання жирної, гострої та надто солоної їжі;

відмовитися від алкоголю та зменшити кількість кави;

підтримувати водний баланс і пити більше чистої води або трав'яних чаїв;

щодня гуляти на свіжому повітрі, уникаючи тривалого перебування під прямими сонячними променями;

виконувати помірні фізичні вправи без надмірних навантажень;

уникати стресових ситуацій і перевтоми;

людям із хронічними захворюваннями мати під рукою необхідні ліки та уважно стежити за своїм станом;

для покращення самопочуття вранці можна приймати контрастний душ, а ввечері — теплу розслаблювальну ванну.

Фахівці радять періодично перевіряти оновлення прогнозів, адже сонячна активність може змінюватися протягом доби.

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