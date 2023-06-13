Можуть призвести до травм та пожежі: топ-4 шкідливі лайфхаки з мережі

Зараз дуже розповсюджено застосування різних лайфхаків для повсякденного життя. Вважається, що вони направлені на полегшення життя, але деколи лайфхаки можуть призвести до неприємних наслідків аж до травмування. Пропонуємо вам дізнатись про чотири з них.

Лайфхак зі скотчем

Існує доволі популярний лайфхак, який допоможе у кріпленні картин та іншого декору до стіни за допомогою двостороннього скотчу. Він дійсно економить час та зберігає цілісність стін, але скотч – не настільки надійне кріплення, щоб вішати на нього важку картину. В результаті, вона відпаде і, можливо, разом з покриттям стіни.

Лайфхак з дрилем

У мережі популярний лайфхак із використанням дриля і щітки для швидкого чищення сантехніки. Однак, ймовірно, ви не зробите сантехніку чистішою, але пошкодите її. Крім того, насадка може злетіти та нанести травму вам.

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Лайфхак зі свічкою

Даний лайфхак стверджує, що можна продовжити термін горіння свічки за допомогою фольги, просто обмотавши нею свічку. Однак, це з великою вірогідністю може призвести до пожежі.

Лайфхак із таблетками для посудомийної машини

Існує багато лайфхаків, які стверджують, що таблетки для посудомийки ефективно очищують меблі. Але вони містять занадто агресивні компоненти, які можуть пошкодити тканину меблів.

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