Можуть виникати головні болі та погане самопочуття: прогноз магнітних бур на 19 лютого

Магнітні бурі, що вирували протягом останнього тижня, найближчими днями поступово слабшатимуть. За прогнозами метеорологів, 17 лютого можливі лише незначні геомагнітні збурення, які матимуть мінімальний вплив на Землю, а далі очікується період затишшя.

Науковці British Geological Survey Geomagnetism зазначають, що наразі швидкість сонячного вітру залишається дещо підвищеною, що може спричинити короткочасні активні періоди, але вже з 19 лютого вона поступово зменшиться, що приведе до стабілізації геомагнітної ситуації. Таким чином, після періоду потужних сонячних спалахів Земля матиме шанс відпочити від впливу магнітних бур.

Подібні прогнози дають і фахівці Центру прогнозування космічної погоди. Вони не очікують сильних бур у найближчі дні. З 17 по 19 лютого К-індекс не перевищуватиме рівня 4, тож геомагнітна ситуація залишатиметься спокійною і не матиме значного впливу на самопочуття метеозалежних людей.

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Планетарний К-індекс, який використовується для вимірювання інтенсивності магнітних бур, коливається від 0 до 9. Важливо пам’ятати, що сонячна активність постійно змінюється, тому варто регулярно слідкувати за прогнозами і приділяти увагу власному здоров’ю.

Щоб зменшити вплив магнітних бур, фахівці радять дотримуватися кількох простих правил: нормалізувати режим сну, пити достатню кількість чистої води, надавати перевагу легкій їжі та уникати алкоголю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що насувається магнітна буря червоного рівня.

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