Могут возникать головные боли и плохое самочувствие: прогноз магнитных бурь на 19 февраля

Магнитные бури, бушевавшие в течение последней недели, в ближайшие дни будут постепенно ослабевать. По прогнозам метеорологов, 17 февраля возможны лишь незначительные геомагнитные возмущения, которые будут иметь минимальное влияние на Землю, а затем ожидается период затишья.

Ученые British Geological Survey Geomagnetism отмечают, что в настоящее время скорость солнечного ветра остается несколько повышенной, что может повлечь за собой кратковременные активные периоды, но уже с 19 февраля она постепенно уменьшится, что приведет к стабилизации геомагнитной ситуации. Таким образом, после периода мощных солнечных вспышек у Земли будет шанс отдохнуть от воздействия магнитных бурь.

Подобные прогнозы дают специалисты Центра прогнозирования космической погоды. Они не ожидают сильных бурь в ближайшие дни. С 17 по 19 февраля К-индекс не будет превышать уровня 4, так что геомагнитная ситуация будет оставаться спокойной и не будет оказывать значительного влияния на самочувствие метеозависимых людей.

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Планетарный К-индекс, используемый для измерения интенсивности магнитных бурь, колеблется от 0 до 9. Важно помнить, что солнечная активность постоянно меняется, поэтому следует регулярно следить за прогнозами и уделять внимание собственному здоровью.

Чтобы уменьшить влияние магнитных бурь, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил: нормализовать режим сна, пить достаточное количество чистой воды, предпочесть легкую пищу и избегать алкоголя.

Напомним, ранее мы рассказывали, что надвигается магнитная буря красного уровня.

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