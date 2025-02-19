Государственная помощь на погребение: какую сумму получат родственники в 2025 году

В Украине предусмотрена финансовая помощь от государства на похороны пенсионеров. Эти средства выплачиваются лицам, организовавшим похороны.

Размер пособия на погребение в 2025 году определяется в соответствии с законом, согласно которому была назначена пенсия. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Например, для тех, кому пенсия была назначена в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другими подобными законами, размер пособия на погребение равен двум пенсиям, получаемым пенсионером на момент смерти.

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Если же пенсионер получал пенсию по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц", то пособие выплачивается в размере трехмесячной пенсии, но не менее пятикратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 13 420 гривен.

Это правило не распространяется на лиц, погребение которых финансировалось за счет государственного бюджета.

Как получить помощь на похоронах

Для того чтобы получить помощь, необходимо обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда.

Выплата средств производится органами ПФУ на банковский счет лица, организовавшего захоронение. Если у заявителя нет банковского счета, средства можно получить через международную платежную систему "Быстрая копейка".

Заявитель может получить выплату в любом отделении Сбербанка, предъявив паспорт и идентификационный код.

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Какие документы нужны для получения помощи

Для получения помощи заявитель должен предоставить оригиналы следующих документов:

паспорт и идентификационный код;

заявление на получение пособия на погребение (заполняется во время обращения);

свидетельство о смерти;

выписка из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти или справку о смерти пенсионера;

реквизиты банковского счёта.

Если пенсионер умер вне Украины, и регистрация смерти была проведена органами другой страны, которая не выдает выписки или справки по украинскому законодательству, заявитель должен предоставить свидетельство о смерти или другой документ, легализованный в соответствии с международными требованиями.

Раньше мы рассказывали о новой финансовой помощи для украинцев.

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