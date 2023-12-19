Можуть викликати до суду: Комунальники посили боротьбу з боржниками

В Україні посилюється контроль за сплатою комунальних послуг. Неплатників, які накопичили значну заборгованість, змушують сплатити борг через суд.

Цей метод застосовується до тих споживачів, які ігнорують нарахування попередніх періодів і не йдуть на контакт із комунальниками. Про це пише Акціонерне Товариство "Облтеплокомуненерго" на своїй сторінці Facebook.

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Рівень заборгованості за комунальні послуги в Україні залишається високим. За даними Міністерства розвитку громад та територій, на кінець 2022 року заборгованість населення перед комунальними підприємствами становила 124,2 мільярда гривень.

Щоб скоротити заборгованість, комунальники змушені вживати заходів, зокрема, звертатися до суду.

Водночас комунальники розуміють, що деякі споживачі можуть опинитися в складному фінансовому становищі й не мати можливості погасити борг. Для таких громадян застосовуються всі можливі заходи для врегулювання проблеми заборгованості в ході переговорної процедури.

Наприклад, боржники можуть укласти договір реструктуризації та виплачувати суму зручними частинами.

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