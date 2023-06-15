Море в Одесі перетворилося на 'зелений борщ' (відео)

Після того, як розлилося Каховське водосховище, мешканці Одеси час від часу помічали біля берегів Чорного моря принесені течією предмети з Херсонської області. У морі вже плавали дивани, холодильники, навіть побудови.

Цього разу одесити зафільмували як узбережжя моря перетворилося на "зелений борщ". З відео, опублікованого у соцмережах, можна помітити, що вода Чорного моря зелена та вкрита сміттям.

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Тим часом співробітниця Українського наукового центру екології моря Галина Теренько зазначила, що одеська затока зацвіла комплексом потенційно токсичних ціанобактерій.

У коментарі Суспільному науковиця зазначила, що "компанію" масивним пучкам Aphanizomenon flos-aquae склали колонії Dolichospermum flos-aquae та цінобіìї мікроцистису Microcystis aeruginosa, "при солоності морської води 5,1 проміле та температурі 19 градусів".

Одеська міська рада повідомила, що Державна екологічна інспекція перевірила проби морської води в Одесі у Новій Дофінівці (причал 243), на пляжі Ланжерон та на 16 ст. Великого фонтану. Було визначено, що кількість небезпечних речовин у воді подекуди перевищує норму у десятки разів.

"У відібраних пробах морської води від 12.06.2023 виявлено позитивні результати РНК ротавіруса А та ДНК сальмонели. Санепідситуація знаходиться на постійному контролі. За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу (Миколаївська та Одеська області) у відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" зафіксоване перевищення завислих речовин у 1,6 раза, заліза загального у 2,0 рази, солоність нижче норми у 2,6 раза; у відібраних пробах на 16-ї станції В. Фонтану зафіксоване перевищення завислих речовин у 2,6 раза, солоність нижче норми у 2,6 раза", – йдеться у повідомленні.

Раніше, в Офісі президента заявили, що підрив Каховської гідроелектростанції створює загрозу для водопостачання жителів Херсонської області та окупованого Криму, а також може негативно позначитися на стані Запорізької атомної електростанції.

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